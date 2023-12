Visite théâtralisée : Perret (dé)construit la ville ! 181 Rue de Paris Le Havre, 10 mars 2024, Le Havre.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 15:00:00

fin : 2024-03-10

Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Par la Compagnie Piano à Pouces Théâtre.

De la première pierre de la reconstruction en 1946 à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en 2005, l’oeuvre d’Auguste Perret a fait couler beaucoup d’encre. Mythes, légendes, rumeurs… Tout et son contraire a été dit sur Le Havre et son centre reconstruit. Pour rétablir la vérité, un duo original et décalé, composé d’une guide-conférencière et d’une comédienne (dé)construit avec humour les idées reçues.

Durée : 2h – A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



