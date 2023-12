Visite-jeux jeune public : Enquête urbaine : Quand Teuthis rencontre Perret 181 Rue de Paris Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Début : 2024-03-10 10:30:00

fin : 2024-03-10 Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret – Rendez-vous famille – Organisé par Pays d’art et d’histoire. Menée dans l’exposition présentée à la Maison du patrimoine et dans le centre-ville, la visite ludique ponctuée de jeux d’observation permet, aux petits comme aux grands, de découvrir l’architecture d’Auguste Perret en regard des oeuvres du street artiste havrais. Durée : 1h30 – En famille, à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

