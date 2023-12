Visite spéciale de l’Appartement témoin 181 Rue de Paris Le Havre, 9 mars 2024, Le Havre.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09

Femmes d’hier et d’aujourd’hui – Organisé par Pays d’art et d’histoire, dans le cadre de la Journée des droits des femmes.

Symbole de modernité, l’Appartement témoin conçu par Auguste Perret incarne l’évolution des modes de vie durant les Trente Glorieuses.

Mais qu’en est-il de la place de la femme, au sein de son foyer, dans cette société partagée entre tradition

et innovation ?

Durée : 50 min – Visites à 14h30, 15h30 et 16h30.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

181 Rue de Paris Maison du Patrimoine

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



