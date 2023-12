Rendez-vous Famille : L’Auguste enquête 181 Rue de Paris Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09 Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret – Organisée par Pays d’Art et d’Histoire

Par la Compagnie La Belle Envolée. Découvrez Auguste Perret au cours d’une enquête inédite au coeur du centre reconstruit !

Glissez-vous dans la peau d’un détective pour interroger une ribambelle de personnages hauts en couleurs. Les indices et les preuves s’accumulent… mais saurez-vous éclaircir la drôle d’affaire qui vous attend ? Durée : 2h – En famille, à partir de 12 ans

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

