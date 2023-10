Visite théâtralisée : L’anniversaire du petit Nicolas 181 Rue de Paris Le Havre, 7 mars 2024, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Havre, Patrimoine mondial – Rendez-vous famille (7-12 ans) – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Proposé par la compagnie Piano à Pouces Théâtre.

Né en 1940, Nicolas fête aujourd’hui ses 10 ans ! Pour célébrer l’événement, il invite ses amis dans l’appartement tout neuf où sa famille vient d’emménager.

Malheureusement, Nicolas est en retard, son rendez-vous chez le dentiste s’éternise… En l’attendant, sa maman fait visiter aux invités son nouveau logement et raconte, en détail, le quotidien du petit garçon. Une visite-spectacle qui offre une immersion ludique et interactive dans les années 1950

Durée : 50 min – activité réservée aux enfants de 7 à 12 ans (non-accompagnés de leurs parents)

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2024-03-07 14:15:00 fin : 2024-03-07 . .

181 Rue de Paris Maison du Patrimoine

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Havre, World Heritage – Family event (7-12 years) – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Presented by Piano à Pouces Théâtre.

Born in 1940, Nicolas turns 10 today! To celebrate, he invites his friends to the brand-new apartment his family has just moved into.

Unfortunately, Nicolas is running late for his dentist’s appointment, which is dragging on forever… While waiting for him, his mom takes the guests on a tour of his new home and tells them all about the little boy?s daily life. An entertaining and interactive tour of the 1950s

Duration: 50 min – activity reserved for children aged 7 to 12 (unaccompanied by parents)

Reservations required.

Meeting point to be announced on registration.

Le Havre, Patrimonio Mundial – Visita familiar (7-12 años) – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Presentado por la compañía Piano à Pouces Théâtre.

Nacido en 1940, Nicolas cumple hoy 10 años Para celebrarlo, invita a sus amigos al flamante piso al que acaba de mudarse su familia.

Por desgracia, Nicolas llega tarde a su cita con el dentista, que se eterniza… Mientras le espera, su madre lleva a los invitados a conocer su nueva casa y les cuenta todo sobre la vida cotidiana del pequeño. Una visita que ofrece una inmersión lúdica e interactiva en los años 50

Duración: 50 min – actividad reservada a niños de 7 a 12 años (no acompañados por sus padres)

Reserva obligatoria.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Le Havre, Weltkulturerbe – Familientreffen (7-12 Jahre) – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Angeboten von der Theatergruppe Piano à Pouces Théâtre.

Der 1940 geborene Nicolas feiert heute seinen zehnten Geburtstag! Um dieses Ereignis zu feiern, lädt er seine Freunde in die brandneue Wohnung ein, in die seine Familie gerade eingezogen ist.

Leider kommt Nicolas zu spät und sein Zahnarzttermin zieht sich in die Länge… Während er wartet, zeigt seine Mutter den Gästen die neue Wohnung und erzählt ausführlich vom Alltag des kleinen Jungen. Ein Besuch mit Show, der einen spielerischen und interaktiven Einblick in die 1950er Jahre bietet

Dauer: 50 Min. – Nur für Kinder von 7 bis 12 Jahren (ohne Begleitung der Eltern)

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-10-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche