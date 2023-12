Visite-jeux : Ceci n’est pas une visite… du centre reconstruit ! 181 Rue de Paris Le Havre, 6 mars 2024, Le Havre.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:30:00

fin : 2024-03-06

Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret – Organisée par Pays d’Art et d’Histoire

Mobilisez vos sens pour (re)découvrir la ville reconstruite par Auguste Perret et vivre une expérience insolite. Au fil des jeux et manipulations autour des formes, des matières et des sons, vous appréhendez autrement l’environnement urbain et regardez le centre-ville d’un autre oeil !

Durée : 1h30 – En famille, à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie