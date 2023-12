Exposition : Reconstruction / Déconstruction : Dialogue inédit entre Perret et Teuthis 181 Rue de Paris Le Havre, 29 février 2024, Le Havre.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-29

fin : 2024-05-26

Après un cursus en océanographie qui le conduit à se spécialiser dans l’étude de la biodiversité marine, l’illustrateur et colleur d’affiches havrais Teuthis croise, depuis 2013, réflexion scientifique et démarche artistique. A partir d’un travail rigoureux de documentation, il réalise ses oeuvres à l’encre en respectant strictement les normes du dessin naturaliste. S’ensuit un traitement graphique où l’ajout de lignes unifie la composition, lui insufflant dynamisme et profondeur.

A l’occasion des 150 ans d’Auguste Perret, l’artiste sort de son domaine subaquatique habituel tout en conservant sa méthode scientifique pour proposer une relecture originale de l’oeuvre d’Auguste Perret. Ses illustrations fines déstructurent les éléments emblématiques du patrimoine havrais : chapiteaux, colonnes, claustras, bétons gris, roses ou beiges… Tous ces détails qui, une fois regroupés à la manière d’un inventaire formel, dévoilent la subtilité et la diversité de l’architecture du maître du béton armé.

Exposition du 29 février au 26 mai 2024, en partenariat avec la Galerie Hamon.

Entrée gratuite, aux horaires d’ouverture de la Maison du Patrimoine.

Visites guidées de l’exposition à partir du 9 mars les samedis à 15h et à 16h : un guide du Pays d’art et d’histoire vous présente le travail du street artiste Teuthis. Ouvrez l’oeil sur les écorchés de l’architecture d’Auguste Perret et leur multitude de détails.

Accessible aux familles, à partir de 6 ans.

Durée : 30 min – Gratuit.

Rencontre le samedi 2 mars à 15h pour une visite guidée de l’exposition par l’artiste à 15h (durée : 45 min – Gratuit)..

181 Rue de Paris Maison du patrimoine

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie