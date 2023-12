Conférence : Val Soleil, un repère de quartier 181 Rue de Paris Le Havre, 16 janvier 2024, Le Havre.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 18:00:00

fin : 2024-01-16

Mardi du patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Par Pascal Desplanques, architecte à l’Atelier Bettinger Desplanques.

Après le déménagement de la crèche et de la Fabrique Louis Blanc, le site de l’ancienne ferme du Vornier dans le quartier de Sanvic commence sa mutation.

Entre préservation des arbres remarquables et réhabilitation du logis datant du 17ème siècle, le site naturel du Val Soleil va accueillir un projet vert, ouvert et inclusif pour habiter, produire, cultiver et consommer différemment.

Gratuit – Durée : 1h

Réservation obligatoire.

Mardi du patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Par Pascal Desplanques, architecte à l’Atelier Bettinger Desplanques.

Après le déménagement de la crèche et de la Fabrique Louis Blanc, le site de l’ancienne ferme du Vornier dans le quartier de Sanvic commence sa mutation.

Entre préservation des arbres remarquables et réhabilitation du logis datant du 17ème siècle, le site naturel du Val Soleil va accueillir un projet vert, ouvert et inclusif pour habiter, produire, cultiver et consommer différemment.

Gratuit – Durée : 1h

Réservation obligatoire

Mardi du patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Par Pascal Desplanques, architecte à l’Atelier Bettinger Desplanques.

Après le déménagement de la crèche et de la Fabrique Louis Blanc, le site de l’ancienne ferme du Vornier dans le quartier de Sanvic commence sa mutation.

Entre préservation des arbres remarquables et réhabilitation du logis datant du 17ème siècle, le site naturel du Val Soleil va accueillir un projet vert, ouvert et inclusif pour habiter, produire, cultiver et consommer différemment.

Gratuit – Durée : 1h

Réservation obligatoire

.

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie