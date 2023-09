Visite-jeux jeune public : La visite des archi-curieux 181 Rue de Paris Le Havre, 28 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rendez-vous jeune public (7-10 ans) – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

L’Appartement témoin Perret ouvre sa porte aux jeunes curieuses et curieux souhaitant découvrir ce lieu autrement. Sur fond de chasse aux trésors, partez à la recherche d’objets non identifiés, retrouvez leur utilité avec la guide et partagez un bon moment de convivialité !

Durée : 50 min

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Rendez-vous for young people (7-10 years old) – Organized by Pays d’art et d’histoire.

The Appartement témoin Perret opens its doors to curious young people wishing to discover this place differently. With a treasure hunt as a backdrop, go in search of unidentified objects, find their use with the guide and share a good moment of conviviality!

Duration : 50 min

Reservation required.

Meeting point communicated upon registration.

Rendez-vous para jóvenes (7-10 años) – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

El Appartement témoin Perret abre sus puertas a los jóvenes curiosos que deseen descubrir este lugar de una manera diferente. ¡Con una búsqueda del tesoro como telón de fondo, vaya en busca de objetos no identificados, encuentre su uso con el guía y comparta un buen momento de convivencia!

Duración: 50 minutos

Es necesario reservar.

Punto de encuentro comunicado en la inscripción.

Treffpunkt für junges Publikum (7-10 Jahre) – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Die Musterwohnung Perret öffnet ihre Türen für junge Neugierige, die diesen Ort auf andere Weise entdecken möchten. Im Rahmen einer Schatzsuche können Sie sich auf die Suche nach nicht identifizierten Objekten begeben, mit der Fremdenführerin ihren Zweck wiederfinden und einen schönen Moment mit anderen teilen!

Dauer: 50 min

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

