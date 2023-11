Noël Fifties 181 Rue de Paris Le Havre, 27 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Havre, Patrimoine Mondial- Organisé par Pays d’Art et d’Histoire

Le Père Noël est aussi passé à la Maison du patrimoine !

Le collectionneur Michel Duval vous présente une sélection de jeux et de jouets des années 1950, en parfait état de fonctionnement, qui émerveilleront petits et grands.

Visite 14h – 17h

Gratuit

Rendez-vous à la Maison du Patrimoine..

2023-12-27 14:00:00 fin : 2023-12-27 17:00:00. .

181 Rue de Paris Maison du Patrimoine

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Havre, World Heritage – Organized by Pays d’Art et d’Histoire

Santa Claus has also visited the Maison du Patrimoine!

Collector Michel Duval presents a selection of games and toys from the 1950s, in perfect working order, to delight young and old alike.

Visit 2pm – 5pm

Free

Meet at the Maison du Patrimoine.

Le Havre, Patrimonio Mundial – Organizado por Pays d’Art et d’Histoire

¡Papá Noel también ha venido a la Maison du Patrimoine!

El coleccionista Michel Duval presenta una selección de juegos y juguetes de los años 50, en perfecto estado de funcionamiento, que harán las delicias de grandes y pequeños.

Visita de 14:00 a 17:00

Gratis

Encuentro en la Maison du Patrimoine.

Le Havre, Weltkulturerbe- Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire

Der Weihnachtsmann war auch im Haus des Kulturerbes!

Der Sammler Michel Duval präsentiert Ihnen eine Auswahl an Spielen und Spielsachen aus den 1950er Jahren, die in einwandfreiem Zustand sind und Groß und Klein in Staunen versetzen werden.

Besichtigung 14h – 17h

Kostenlos

Treffpunkt: Maison du Patrimoine (Haus des Kulturerbes).

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche