Rendez-vous Famille : A la rencontre des jouets de l’Appartement témoin Perret 181 Rue de Paris Le Havre, 27 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Havre, Patrimoine mondial – Organisée par Pays d’Art et d’Histoire

Par la compagnie De contes et d’embruns

Depuis des années, des jouets dorment au fond d’une malle.

Autrefois, ils apportaient joie et bonheur aux enfants. Aujourd’hui, tout le monde les a oubliés, quel dommage ! Peut-être suffit-il de quelques contes et histoires pour les réveiller ?

Durée : 50 min – En famille

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-12-27 14:15:00 fin : 2023-12-27 . .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Havre, World Heritage – Organized by Pays d’Art et d’Histoire

By the De contes et d?embruns company

For years, toys have been sleeping at the bottom of a trunk.

Once, they brought joy and happiness to children. Nowadays, they’ve all been forgotten – what a pity! Perhaps a few tales and stories are all it takes to wake them up?

Running time: 50 min

Reservations required.

Meeting point to be announced on registration.

Le Havre, Patrimonio Mundial – Organizado por Pays d’Art et d’Histoire

Por la compañía De contes et d’embruns

Desde hace años, los juguetes duermen en el fondo de un baúl.

Antaño, traían alegría y felicidad a los niños. Hoy en día, todos han caído en el olvido, ¡qué pena! Tal vez basten algunos cuentos e historias para despertarlos

Duración: 50 min – En familia

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Le Havre, Weltkulturerbe – Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire

Von der Kompanie De contes et d?embruns (Geschichten und Gischt)

Seit Jahren schlummern Spielzeuge auf dem Boden einer Truhe.

Früher brachten sie den Kindern Freude und Glück. Heute sind sie in Vergessenheit geraten, was sehr schade ist Vielleicht reichen ein paar Märchen und Geschichten, um sie wieder zum Leben zu erwecken

Dauer: 50 Min. – Für die ganze Familie

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche