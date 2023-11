Rendez-vous Famille : Les petits contes de Noël d’Annie Cinquante 181 Rue de Paris Le Havre, 23 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Havre, Patrimoine mondial – Organisée par Pays d’Art et d’Histoire

Annie Cinquante, heureuse propriétaire d’un bel appartement Perret reçoit, chez elle, parents et enfants pour des contes vifs et drôles sur le thème de Noël et de l’hiver. Bercés par Tino Rossi, gavés de sucre de Rouen et d’oranges, petits et grands revivent les Noëls d’antan dans un décor de fête typique des années 1950. Voyage dans le temps garanti !

Durée : 50 min – En famille, à partir de 8 ans

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Cette visite n’est pas adaptée aux enfants de moins de 8 ans. Les rendez-vous pour le jeune public et les familles sont conçus pour répondre aux besoins et attentes des visiteurs. Nous vous remercions de respecter la tranche d’âge indiquée lors de vos réservations..

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Havre, World Heritage – Organized by Pays d’Art et d’Histoire

Annie Cinquante, the proud owner of a beautiful Perret apartment, welcomes parents and children to her home for lively, funny tales on the theme of Christmas and winter. Lulled to sleep by Tino Rossi, gorged on Rouen sugar and oranges, young and old relive the Christmases of yesteryear in a festive setting typical of the 1950s. Time travel guaranteed!

Running time: 50 min – For families aged 8 and over

Reservations required.

Meeting point to be announced on registration.

This tour is not suitable for children under 8. Visits for young visitors and families are designed to meet visitors’ needs and expectations. Please respect the age range indicated when booking.

Le Havre, Patrimonio Mundial – Organizado por Pays d’Art et d’Histoire

Annie Cinquante, orgullosa propietaria de un bonito piso de Perret, recibe en su casa a padres e hijos para contarles cuentos animados y divertidos sobre el tema de la Navidad y el invierno. Arrullados por Tino Rossi y rellenos de azúcar de Rouen y naranjas, pequeños y mayores reviven las Navidades de antaño en un ambiente festivo típico de los años 50. ¡Viaje en el tiempo garantizado!

Duración: 50 min – Para familias a partir de 8 años

Reserva obligatoria.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Esta visita no es adecuada para niños menores de 8 años. Las visitas para jóvenes y familias están diseñadas para satisfacer las necesidades y expectativas de los visitantes. Le rogamos que respete la franja de edad indicada al efectuar la reserva.

Le Havre, Weltkulturerbe – Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire

Annie Cinquante, stolze Besitzerin einer schönen Perret-Wohnung, empfängt bei sich zu Hause Eltern und Kinder zu lebhaften und lustigen Geschichten rund um Weihnachten und den Winter. Von Tino Rossi eingelullt und mit Rouen-Zucker und Orangen vollgestopft, erleben Groß und Klein die Weihnachtszeit von damals in einem typischen Festtagsdekor der 1950er Jahre. Eine Zeitreise in die Vergangenheit ist garantiert!

Dauer: 50 Min. – Für Familien ab 8 Jahren

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Diese Führung ist nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet. Die Termine für junges Publikum und Familien sind so konzipiert, dass sie den Bedürfnissen und Erwartungen der Besucher entsprechen. Wir bitten Sie, bei Ihren Buchungen die angegebene Altersgruppe zu beachten.

