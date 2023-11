Conférence – Clos-masures de la pointe de Caux 181 Rue de Paris Le Havre, 12 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Un pays, des paysages – Organisée par Pays d’Art et d’Histoire

Le Havre et son agglomération, par sa position géographique à la pointe du pays de Caux, reprend nombre d’éléments identitaires propres à l’arrière-pays rural. Parmi ceux-ci, le clos-masure qui constitue en lui-même une véritable entité paysagère, tout à fait unique en son genre. Cette conférence se propose d’exposer la vie dans le clos-masure en insistant notamment sur le lien entre l’architecture et les usages domestiques. Une large place sera consacrée aux déclinaisons de ce modèle sur le territoire de la Communauté urbaine et à son évolution actuelle.

Par Patrick Lebourgeois, auteur d’ouvrages régionalistes et membre de la Commission départementale des antiquités et du patrimoine.

À noter ! Coïncidant avec la réédition de l’ouvrage Pays de Caux aux éditions des Falaises, la conférence sera suivie d’une séance de signatures.

Durée : 1h

Gratuit, réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-12-12 18:00:00

181 Rue de Paris Maison du patrimoine

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Un pays, des paysages – Organized by Pays d’Art et d’Histoire

Le Havre and its conurbation, with its geographical position at the tip of the Pays de Caux, take on many of the identifying features of the rural hinterland. One of these is the clos-masure, a unique landscape feature in its own right. The aim of this conference is to describe life in the « clos-masure », with particular emphasis on the link between architecture and domestic use. A great deal of time will be devoted to the variations of this model on the territory of the Urban Community and its current evolution.

By Patrick Lebourgeois, author of regional works and member of the Commission départementale des antiquités et du patrimoine.

Please note! Coinciding with the re-publication of Pays de Caux by Editions des Falaises, the lecture will be followed by a book-signing session.

Duration: 1 hr

Free, booking essential.

Meeting place to be announced on registration.

Un pays, des paysages – Organizado por Pays d’Art et d’Histoire

Le Havre y su aglomeración, por su situación geográfica en el extremo del Pays de Caux, presenta una serie de características típicas del interior rural. Uno de ellos es el « clos-masure », que constituye en sí mismo un elemento paisajístico único. El objetivo de esta conferencia es describir la vida en el recinto, haciendo especial hincapié en el vínculo entre la arquitectura y el uso doméstico. Se dedicará mucho tiempo a las variaciones de este modelo en la Comunidad Urbana y a su evolución actual.

A cargo de Patrick Lebourgeois, autor de obras regionales y miembro de la Commission départementale des antiquités et du patrimoine.

¡Toma nota! Coincidiendo con la reedición de Pays de Caux por Editions des Falaises, la conferencia irá seguida de una sesión de firma de libros.

Duración: 1 hora

Gratuita. Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Ein Land, Landschaften – Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire (Land der Kunst und Geschichte)

Le Havre und sein Ballungsraum nehmen aufgrund ihrer geografischen Lage an der Spitze des Pays de Caux zahlreiche identitätsstiftende Elemente des ländlichen Hinterlandes auf. Dazu gehört auch das Clos-masure, das selbst eine einzigartige landschaftliche Einheit darstellt. In diesem Vortrag soll das Leben in einem geschlossenen Gehege dargestellt werden, wobei insbesondere die Verbindung zwischen der Architektur und den häuslichen Gepflogenheiten hervorgehoben wird. Ein breiter Raum wird den Ausprägungen dieses Modells auf dem Gebiet der Stadtgemeinschaft und seiner aktuellen Entwicklung gewidmet.

Von Patrick Lebourgeois, Autor regionalistischer Werke und Mitglied der Commission départementale des antiquités et du patrimoine (Kommission für Antiquitäten und Kulturerbe des Departements).

Das sollten Sie sich merken! Im Anschluss an den Vortrag findet eine Signierstunde statt, die mit der Neuauflage des Buches Pays de Caux im Verlag Editions des Falaises zusammenfällt.

Dauer: 1 Std

Kostenlos, Reservierung erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

