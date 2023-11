Minute patrimoine : Exposition – Sanvic, plus durable que l’airain ! 181 Rue de Paris Le Havre, 6 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Mon village, mon quartier – Organisé par Pays d’Art et d’Histoire.

Un mercredi par mois à 12 h 30, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard.

Un guide du Pays d’art et d’histoire vous donne les clés pour reconnaître les différents styles architecturaux présents

dans le quartier de Sanvic et quelques conseils pour les préserver.

Rendez-vous à la Maison du patrimoine, 181 rue de Paris, Le Havre

Gratuit, sans réservation.

Durée : 30 min..

2023-12-06 12:30:00 fin : 2023-12-06 . .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mon village, mon quartier – Organized by Pays d’Art et d’Histoire.

One Wednesday a month at 12:30 p.m., we invite you to take a 30-minute tour of a significant element of our local heritage, and encourage you to continue your exploration with a visit or lecture a few days later.

A Pays d?art et d?histoire guide gives you the keys to recognizing the different architectural styles present

in the Sanvic district, and tips on how to preserve them.

Meet at the Maison du patrimoine, 181 rue de Paris, Le Havre

Free, no reservation required.

Duration: 30 min.

Mi pueblo, mi barrio – Organizado por Pays d’Art et d’Histoire.

Un miércoles al mes, a las 12.30 h, le invitamos a recorrer durante 30 minutos un elemento significativo del patrimonio local y a profundizar en él durante una visita o una charla unos días más tarde.

Un guía del Pays d’art et d’histoire le dará las claves para reconocer los diferentes estilos arquitectónicos presentes

en el barrio de Sanvic y algunos consejos para conservarlos.

Encuentro en la Maison du patrimoine, 181 rue de Paris, Le Havre

Gratuito, no es necesario reservar.

Duración: 30 minutos.

Mein Dorf, mein Viertel – Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire.

An einem Mittwoch im Monat um 12:30 Uhr treffen wir uns mit Ihnen, um in 30 Minuten ein wichtiges Element des lokalen Kulturerbes zu entschlüsseln und Sie dazu zu bringen, die Erkundung mit einem Besuch oder einer Konferenz fortzusetzen, die einige Tage später angeboten werden.

Ein Führer des Pays d’art et d’histoire (Land der Kunst und Geschichte) gibt Ihnen die Schlüssel, um die verschiedenen architektonischen Stile zu erkennen, die es in der Stadt gibt

sie werden auch einige Tipps zu deren Erhaltung erhalten.

Treffpunkt: Maison du patrimoine, 181 rue de Paris, Le Havre

Kostenlos, keine Reservierung erforderlich.

Dauer: 30 Min.

