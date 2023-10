Conférence : Valoriser le patrimoine du quotidien : la maison sanvicaise et ses déclinaisons dans l’agglomération havraise 181 Rue de Paris Le Havre, 14 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Mon village, mon quartier- Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Proposé par Lucille Théron, architecte conseillère au CAUE 76

La « maison sanvicaise », avec son organisation singulière et ses façades de briques manufacturées, est l’un des marqueurs du patrimoine local.

À l’occasion de cette conférence, (re)découvrez les spécificités de l’habitat du 19e siècle, ses matériaux de construction,

son plan type, ses détails architecturaux et ses déclinaisons. Quelques principes-clés seront proposés pour guider la rénovation, valoriser ce patrimoine du quotidien et préserver l’identité du territoire.

Visite à 18h.

Durée : 1h.

Gratuit – Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-11-14 18:00:00 fin : 2023-11-14 . .

181 Rue de Paris Maison du Patrimoine

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mon village, mon quartier- Organized by Pays d’art et d’histoire.

Suggested by Lucille Théron, consultant architect at CAUE 76

The « Sanvicaise house », with its singular layout and manufactured brick facades, is one of the hallmarks of local heritage.

During this lecture, (re)discover the specific features of 19th-century housing, its construction materials, its typical layout and its architectural details,

its typical layout, architectural details and variations. Some key principles will be proposed to guide renovation, enhance the value of this everyday heritage and preserve the area?s identity.

Visit at 6pm.

Duration: 1 hour.

Free – Reservations required.

Meeting point to be communicated upon registration.

Mi pueblo, mi barrio – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Sugerencia de Lucille Théron, arquitecta asesora del CAUE 76

La « casa sanvicense », con su trazado insólito y sus fachadas de ladrillo manufacturado, es una de las señas de identidad del patrimonio local.

En esta conferencia, (re)descubrirá las características específicas de la vivienda del siglo XIX, sus materiales de construcción, su disposición típica y sus detalles arquitectónicos,

su disposición típica, sus detalles arquitectónicos y sus variaciones. Se propondrán algunos principios clave para orientar la renovación, revalorizar este patrimonio cotidiano y preservar la identidad de la zona.

Visita a las 18.00 horas.

Duración: 1 hora.

Gratuita – Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Mein Dorf, mein Viertel- Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Angeboten von Lucille Théron, Architektin und Beraterin des CAUE 76

Das « Maison sanvicaise » ist mit seiner einzigartigen Organisation und seinen Fassaden aus Ziegelsteinen eines der Markenzeichen des lokalen Kulturerbes.

Entdecken Sie bei dieser Konferenz (wieder) die Besonderheiten des Wohnens im 19. Jahrhundert, seine Baumaterialien,

jahrhunderts, seinen typischen Grundriss, seine architektonischen Details und seine Varianten. Einige Schlüsselprinzipien werden vorgeschlagen, um die Renovierung anzuleiten, dieses alltägliche Erbe aufzuwerten und die Identität der Region zu bewahren.

Besichtigung um 18 Uhr.

Dauer: 1 Stunde.

Kostenlos – Reservierung erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

