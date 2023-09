Minute patrimoine : La Porte Océane 181 Rue de Paris Le Havre, 25 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Havre, Patrimoine Mondial – Organisé par Pays d’Art et d’Histoire.

Un mercredi par mois à 12 h 30, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard.

Dans le cadre de la Quinzaine du handicap, mobilisez vos sens pour découvrir la ville reconstruite par Perret et vivre une expérience insolite qui vous fera appréhender différemment votre environnement urbain quotidien.

Rendez-vous à la Maison du patrimoine, 181 rue de Paris, Le Havre.

Gratuit, sans réservation.

Durée : 30 min..

181 Rue de Paris Maison du Patrimoine

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Havre, World Heritage – Organized by Pays d’Art et d’Histoire.

One Wednesday a month at 12:30 pm, we invite you to take a 30-minute break to decipher a significant element of local heritage, and inspire you to continue your exploration with a visit or lecture a few days later.

As part of the Quinzaine du handicap, mobilize your senses to discover the city rebuilt by Perret, and enjoy an unusual experience that will give you a new perspective on your everyday urban environment.

Meet at the Maison du Patrimoine, 181 rue de Paris, Le Havre.

Free, no reservation required.

Duration: 30 min.

Le Havre, Patrimonio Mundial – Organizado por Pays d’Art et d’Histoire.

Un miércoles al mes, a las 12.30 h, le invitamos a hacer una pausa de 30 minutos para descifrar un elemento significativo del patrimonio local, e inspirarle para que continúe su exploración con una visita o una conferencia unos días más tarde.

En el marco de la Quinzaine du handicap, descubra con los sentidos la ciudad reconstruida por Perret y disfrute de una experiencia insólita que le dará una nueva perspectiva de su entorno urbano cotidiano.

Encuentro en la Maison du Patrimoine, 181 rue de Paris, Le Havre.

Gratuito, no es necesario reservar.

Duración: 30 minutos.

Le Havre, Weltkulturerbe – Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire.

An einem Mittwoch im Monat um 12:30 Uhr treffen wir uns mit Ihnen, um in 30 Minuten ein bedeutendes Element des lokalen Kulturerbes zu entschlüsseln und Sie dazu zu bringen, die Erkundung mit einem Besuch oder einer Konferenz fortzusetzen, die einige Tage später angeboten werden.

Im Rahmen der « Quinzaine du handicap » können Sie Ihre Sinne mobilisieren, um die von Perret wiederaufgebaute Stadt zu entdecken und eine ungewöhnliche Erfahrung zu machen, die Sie Ihre alltägliche städtische Umgebung anders wahrnehmen lässt.

Treffpunkt: Maison du patrimoine, 181 rue de Paris, Le Havre.

Kostenlos, keine Reservierung erforderlich.

Dauer: 30 Minuten.

