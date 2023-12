Exposition : Sanvic, plus durable que l’airain ! 181 Rue de Paris Le Havre, 14 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-10-14

fin : 2024-01-28

Rattaché seulement en 1955 au Havre, le quartier de Sanvic a gardé l’allure d’un village avec sa mosaïque de styles architecturaux, ses verdoyants jardins et la multitude de détails qui fait le charme du bâti. Ce quartier, qui a même donné son nom à une maison typique de la seconde moitié du 19ᵉ siècle, la Sanvicaise, est doté d’une identité singulière dont l’harmonie mérite d’être préservée.

Conscients de cet enjeu, la Ville du Havre et le CAUE 76 ont conçu un Cahier de recommandations architecturales et paysagères à destination des habitants. Afin de valoriser les qualités du quartier et diffuser auprès du plus grand nombre les conseils essentiels pour conserver ce patrimoine, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a décliné ce livret en une exposition temporaire. Cette démarche est fidèle à la devise de l’ancienne commune qui ambitionnait d’être « plus durable que l’airain », cet alliage comparable au bronze qui défie le temps !

Exposition du 14 octobre 2023 au 28 janvier 2024, en partenariat avec le CAUE 76 et la Ville du Havre.

Entrée gratuite, aux horaires d’ouverture de la Maison du Patrimoine.

Visites guidées de l’exposition à partir du 14 octobre, les samedis (sauf 11/11, 23/12, 30/12 et 6/01 et mercredis 27/12 et 3/01, 15 h et 16 h : Un guide du Pays d’art et d’histoire vous présente l’histoire ainsi que les caractéristiques architecturales et paysagères du quartier de Sanvic en vous donnant quelques conseils pour les préserver.

Accessible aux familles, à partir de 6 ans.

Durée : 30 min – Gratuit..

181 Rue de Paris Maison du patrimoine

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie