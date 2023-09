Exposition : Sanvic, plus durable que l’airain ! 181 Rue de Paris Le Havre, 14 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rattaché seulement en 1955 au Havre, le quartier de Sanvic a gardé l’allure d’un village avec sa mosaïque de styles architecturaux, ses verdoyants jardins et la multitude de détails qui fait le charme du bâti. Ce quartier, qui a même donné son nom à une maison typique de la seconde moitié du 19ᵉ siècle, la Sanvicaise, est doté d’une identité singulière dont l’harmonie mérite d’être préservée.

Conscients de cet enjeu, la Ville du Havre et le CAUE 76 ont conçu un Cahier de recommandations architecturales et paysagères à destination des habitants. Afin de valoriser les qualités du quartier et diffuser auprès du plus grand nombre les conseils essentiels pour conserver ce patrimoine, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a décliné ce livret en une exposition temporaire. Cette démarche est fidèle à la devise de l’ancienne commune qui ambitionnait d’être « plus durable que l’airain », cet alliage comparable au bronze qui défie le temps !

Exposition du 14 octobre 2023 au 28 janvier 2024, en partenariat avec le CAUE 76 et la Ville du Havre.

Entrée gratuite, aux horaires d’ouverture de la Maison du Patrimoine.

Visites guidées de l’exposition à partir du 14 octobre, les samedis (sauf 11/11, 23/12, 30/12 et 6/01 et mercredis 27/12 et 3/01, 15 h et 16 h : Un guide du Pays d’art et d’histoire vous présente l’histoire ainsi que les caractéristiques architecturales et paysagères du quartier de Sanvic en vous donnant quelques conseils pour les préserver.

Accessible aux familles, à partir de 6 ans.

Durée : 30 min – Gratuit..

181 Rue de Paris Maison du patrimoine

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Only incorporated into Le Havre in 1955, the Sanvic district has retained its village feel, with its mosaic of architectural styles, verdant gardens and the multitude of details that make its buildings so charming. This neighborhood, which even gave its name to a typical house from the second half of the 19th century, the Sanvicaise, has a singular identity whose harmony deserves to be preserved.

With this in mind, the City of Le Havre and CAUE 76 have drawn up a Cahier de recommandations architecturales et paysagères for residents. In order to highlight the qualities of the district and provide as many people as possible with essential advice on how to preserve this heritage, the urban community of Le Havre Seine Métropole has turned this booklet into a temporary exhibition. This approach is faithful to the motto of the former commune, which aimed to be « more durable than bronze », an alloy that defies time!

Exhibition from October 14, 2023 to January 28, 2024, in partnership with CAUE 76 and the City of Le Havre.

Free admission, during Maison du Patrimoine opening hours.

Guided tours of the exhibition from October 14, Saturdays (except 11/11, 12/23, 12/30 and 6/01 and Wednesdays 12/27 and 3/01, 3 pm and 4 pm: A guide from the Pays d?art et d?histoire presents the history as well as the architectural and landscaping features of the Sanvic district, giving you a few tips on how to preserve them.

Suitable for families aged 6 and over.

Duration: 30 min.

Incorporado a Le Havre en 1955, el barrio de Sanvic ha conservado su aire de pueblo, con su mosaico de estilos arquitectónicos, sus verdes jardines y la multitud de detalles que dan encanto a sus edificios. Este barrio, que incluso dio nombre a una casa típica de la segunda mitad del siglo XIX, la Sanvicaise, posee una identidad única cuya armonía merece ser preservada.

Por ello, el Ayuntamiento de Le Havre y el CAUE 76 han elaborado una serie de recomendaciones arquitectónicas y paisajísticas para los residentes. Para poner de relieve las cualidades del barrio y proporcionar al mayor número posible de personas consejos esenciales para preservar este patrimonio, la comunidad urbana de Le Havre Seine Métropole ha convertido este folleto en una exposición temporal. Este enfoque es fiel al lema del antiguo municipio, que pretendía ser « más duradero que el bronce », ¡una aleación que desafía al tiempo!

Exposición del 14 de octubre de 2023 al 28 de enero de 2024, en colaboración con el CAUE 76 y el Ayuntamiento de Le Havre.

Entrada gratuita, durante las horas de apertura en la Maison du Patrimoine.

Visitas guiadas a la exposición a partir del 14 de octubre, los sábados (excepto los días 11/11, 23/12, 30/12 y 6/01 y los miércoles 27/12 y 3/01, a las 15:00 y 16:00 h): un guía del Pays d’art et d’histoire le presentará la historia y los elementos arquitectónicos y paisajísticos del barrio de Sanvic, y le dará algunos consejos para su conservación.

Para familias a partir de 6 años.

Duración: 30 minutos – Gratuito.

Das Viertel Sanvic, das erst 1955 zu Le Havre kam, hat mit seinem Mosaik aus architektonischen Stilen, seinen grünen Gärten und der Vielzahl an Details, die den Charme der Gebäude ausmachen, das Aussehen eines Dorfes bewahrt. Das Viertel, das sogar einem typischen Haus aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Sanvicaise, seinen Namen gab, besitzt eine einzigartige Identität, deren Harmonie es zu bewahren gilt.

Die Stadt Le Havre und das CAUE 76 sind sich dieser Herausforderung bewusst und haben ein Heft mit architektonischen und landschaftlichen Empfehlungen für die Bewohner erstellt. Um die Qualitäten des Viertels aufzuwerten und möglichst vielen Menschen die wichtigsten Ratschläge zur Erhaltung dieses Erbes zu vermitteln, hat die Stadtgemeinschaft Le Havre Seine Métropole dieses Heft in eine temporäre Ausstellung umgewandelt. Dies entspricht dem Motto der ehemaligen Gemeinde, die sich zum Ziel gesetzt hatte, « dauerhafter als Erz » zu sein, eine Legierung, die mit Bronze vergleichbar ist und der Zeit trotzt!

Ausstellung vom 14. Oktober 2023 bis zum 28. Januar 2024, in Zusammenarbeit mit dem CAUE 76 und der Stadt Le Havre.

Eintritt frei, während der Öffnungszeiten des Maison du Patrimoine.

Führungen durch die Ausstellung ab dem 14. Oktober, samstags (außer 11/11, 23/12, 30/12 und 6/01) und mittwochs (27/12 und 3/01), 15 und 16 Uhr: Ein Führer des Pays d’art et d’histoire stellt Ihnen die Geschichte sowie die architektonischen und landschaftlichen Merkmale des Viertels Sanvic vor und gibt Ihnen einige Tipps, wie Sie diese bewahren können.

Zugänglich für Familien ab 6 Jahren.

Dauer: 30 Min. – Kostenlos.

