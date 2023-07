Atelier : Petites mains et grandes oeuvres 181 Rue de Paris Le Havre, 13 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Accompagné de Pier Sparta, auteur de l’œuvre « l’Aurore apparaît », sculpte, avec du plâtre, un objet qui s’inspirera de la mer et de l’univers de l’artiste, qui aura une place de choix dans ta maison.

Rendez-vous à la Maison de l’Été, le mercredi 13 septembre :

– Premier atelier de 14h à 15h30

– Deuxième atelier de 16h à 17h30

A partir de 8 ans.

Accompagnement obligatoire d’un adulte – Prévoir une tenue adaptée.

Gratuit, sur réservation par téléphone ou par mail..

2023-09-13 fin : 2023-09-13 . .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Accompanied by Pier Sparta, author of the work « L’Aurore apparaît », sculpt an object with plaster, inspired by the sea and the artist’s world, which will take pride of place in your home.

Meet at the Maison de l’Été on Wednesday, September 13:

– First workshop from 2pm to 3:30pm

– Second workshop from 4pm to 5:30pm

Ages 8 and up.

Must be accompanied by an adult – Please bring appropriate clothing.

Free, by reservation by phone or e-mail.

Acompañado por Pier Sparta, autor de la obra « L’Aurore apparaît », esculpa un objeto en escayola inspirado en el mar y en el universo del artista, que ocupará un lugar de honor en su hogar.

Cita en la Maison de l’Été el miércoles 13 de septiembre:

– Primer taller de 14:00 a 15:30

– Segundo taller de 16:00 a 17:30

Para niños a partir de 8 años.

Deben ir acompañados de un adulto. Llevar ropa adecuada.

Inscripción gratuita por teléfono o correo electrónico.

Begleite Pier Sparta, den Autor des Werkes « L’Aurore apparaît », und modelliere aus Gips ein Objekt, das vom Meer und der Welt des Künstlers inspiriert ist und das einen Ehrenplatz in deinem Haus erhalten soll.

Treffpunkt im Sommerhaus am Mittwoch, den 13. September :

– Erster Workshop von 14:00 bis 15:30 Uhr

– Zweiter Workshop von 16:00 bis 17:30 Uhr

Ab einem Alter von 8 Jahren.

Begleitung durch einen Erwachsenen erforderlich – Angemessene Kleidung mitbringen.

Kostenlos, Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-05 par Normandie Tourisme / Attitude Manche