Atelier : Petites mains et grandes oeuvres 181 Rue de Paris Le Havre, 30 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Tout le monde danse danse danse à n’en plus finir, chez l’artiste Anouk Kruithof. Que racontent ces êtres qui bougent ? La terre tourne-t-elle parce que des vivants dansent dessus ? Au bout de chaque mouvement peut naître une histoire ; venez raconter la vôtre, vos mots et vos gestes vous guideront.

Un atelier animé par Valérie Fortune, conteuse.

Rendez-vous à la Maison de l’Été, le mercredi 30 août.

A partir de 8 ans.

Accompagnement obligatoire d’un adulte – Prévoir une tenue adaptée.

Gratuit, sur réservation par téléphone ou par mail..

2023-08-30 14:30:00 fin : 2023-08-30 16:00:00. .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Artist Anouk Kruithof’s endless dance dance dance dance. What do these moving beings have to say? Does the earth rotate because people are dancing on it? At the end of each movement, a story can be born. Come and tell your own, guided by your words and gestures.

A workshop led by Valérie Fortune, storyteller.

Meet at the Maison de l’Été, Wednesday August 30.

Ages 8 and up.

Must be accompanied by an adult – Please wear appropriate clothing.

Free, booking by phone or e-mail.

Todo el mundo baila baila baila, de la artista Anouk Kruithof. ¿Qué dicen estas criaturas en movimiento? ¿Gira la tierra porque la gente baila sobre ella? Al final de cada movimiento puede nacer una historia; ven a contar la tuya, tus palabras y tus gestos te guiarán.

Un taller dirigido por Valérie Fortune, cuentacuentos.

Cita en la Maison de l’Été el miércoles 30 de agosto.

A partir de 8 años.

Deben ir acompañados de un adulto – Traer ropa adecuada.

Gratuito, reserva por teléfono o correo electrónico.

Bei der Künstlerin Anouk Kruithof tanzen alle bis zum Umfallen. Was erzählen diese Wesen, die sich bewegen? Dreht sich die Erde, weil die Lebenden auf ihr tanzen? Am Ende jeder Bewegung kann eine Geschichte entstehen; kommen Sie und erzählen Sie Ihre eigene, Ihre Worte und Gesten werden Sie leiten.

Ein Workshop, der von der Erzählerin Valérie Fortune geleitet wird.

Treffpunkt im Sommerhaus am Mittwoch, den 30. August.

Ab 8 Jahren.

Begleitung durch einen Erwachsenen erforderlich – Angemessene Kleidung mitbringen.

Kostenlos, Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

