Atelier : Petites mains et grandes oeuvres 181 Rue de Paris Le Havre, 30 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

On n’a jamais vu un arbre pareil… Sisyphus Casemate est un végétal créé de toutes pièces par un artiste ! Si tu avais le pouvoir de créer un arbre à ta manière, à quoi ressemblerait-il ?

Rendez-vous à la Maison de l’Été, le mercredi 30 août.

Pour les enfants de 3 à 5 ans.

Accompagnement obligatoire d’un adulte – Prévoir une tenue adaptée.

Gratuit, sur réservation par téléphone ou par mail..

2023-08-30 10:30:00 fin : 2023-08-30 11:15:00. .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



You’ve never seen a tree like it? Sisyphus Casemate is a plant created from scratch by an artist! If you had the power to create a tree of your own design, what would it look like?

See you at the Maison de l’Été, Wednesday August 30.

For children aged 3 to 5.

Must be accompanied by an adult – Please wear appropriate clothing.

Free, booking by phone or e-mail.

¿Nunca has visto un árbol igual? Sisyphus Casemate es una planta creada desde cero por un artista Si tuvieras el poder de crear un árbol de tu propio diseño, ¿qué aspecto tendría?

Nos vemos en la Maison de l’Été el miércoles 30 de agosto.

Para niños de 3 a 5 años.

Deben ir acompañados de un adulto – Traer ropa adecuada.

Inscripción gratuita por teléfono o correo electrónico.

So einen Baum hat man noch nie gesehen? Sisyphus Casemate ist eine Pflanze, die von einem Künstler aus dem Nichts geschaffen wurde! Wenn du die Macht hättest, einen Baum nach deinen Vorstellungen zu erschaffen, wie würde er aussehen?

Wir treffen uns am Mittwoch, dem 30. August, im Sommerhaus.

Für Kinder von 3 bis 5 Jahren.

Begleitung durch einen Erwachsenen erforderlich – Angemessene Kleidung mitbringen.

Kostenlos, Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-05 par Normandie Tourisme / Attitude Manche