Visite guidée : Auguste Perret entre théorie et poésie 181 Rue de Paris Le Havre, 26 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Patrimoine de la Reconstruction – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Publiés en 1952 dans « Contribution à une théorie de l’architecture », les aphorismes d’Auguste Perret synthétisent en phrases courtes et percutantes la pensée du maître du béton armé. Structurant son esthétique, ses citations ont guidé sa pratique tout au long de sa carrière et sont naturellement à l’œuvre lors de la reconstruction du Havre. Au fil de la déambulation, le guide vous en propose une lecture illustrée.

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-08-26 16:00:00 fin : 2023-08-26 . .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Reconstruction heritage – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Published in 1952 in « Contribution à une théorie de l’architecture » (Contribution to a theory of architecture), Auguste Perret’s aphorisms synthesize the thoughts of the master of reinforced concrete in short, powerful sentences. Structuring his aesthetic, these quotations guided his practice throughout his career, and are naturally at work in the reconstruction of Le Havre. As you stroll along, the guide offers an illustrated reading.

Duration: 2 hours

Reservations required.

Meeting point to be announced on registration.

Reconstrucción del patrimonio – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Publicados en 1952 en « Contribution à une théorie de l’architecture », los aforismos de Auguste Perret resumen el pensamiento del maestro del hormigón armado en frases breves y contundentes. Estas citas estructuraron su estética y guiaron su práctica a lo largo de toda su carrera, y se pusieron naturalmente en práctica durante la reconstrucción de Le Havre. Mientras pasea por el recinto, el guía le ofrecerá una lectura ilustrada.

Duración: 2 horas

Imprescindible reservar.

Punto de encuentro al inscribirse.

Erbe des Wiederaufbaus – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Die 1952 in « Contribution à une théorie de l’architecture » veröffentlichten Aphorismen von Auguste Perret fassen in kurzen und eindringlichen Sätzen die Gedanken des Meisters des Stahlbetons zusammen. Die Zitate strukturieren seine Ästhetik, leiten seine Praxis während seiner gesamten Karriere und kommen natürlich auch beim Wiederaufbau von Le Havre zum Einsatz. Während des Spaziergangs bietet Ihnen der Führer eine illustrierte Lektüre an.

Dauer: 2 Stunden

Eine Reservierung ist erforderlich.

Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-06-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche