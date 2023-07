Atelier : Petites mains et grandes oeuvres 181 Rue de Paris Le Havre, 2 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Quand les idées se bousculent dans la tête, mieux vaut les noter avant qu’elles ne s’échappent ! En les ordonnant, en les reliant, elles pourraient même créer de véritables tableaux à l’image de nos cerveaux, comme le fait Juliette Green.

Rendez-vous à la Maison de l’Été, le mercredi 02 août.

A partir de 8 ans.

Accompagnement obligatoire d’un adulte – Prévoir une tenue adaptée.

Gratuit, sur réservation par téléphone ou par mail..

2023-08-02 14:30:00 fin : 2023-08-02 16:00:00. .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



When ideas rush into your head, it’s best to write them down before they escape! By arranging them and linking them, they could even create paintings in the image of our brains, as Juliette Green does.

See you at the Maison de l’Été, Wednesday, August 02.

Ages 8 and up.

Must be accompanied by an adult – Please wear appropriate clothing.

Free, booking by phone or e-mail.

Cuando la cabeza está llena de ideas, lo mejor es escribirlas antes de que se escapen Ordenándolas y enlazándolas, podrían servir incluso para crear cuadros a imagen y semejanza de nuestro cerebro, como hace Juliette Green.

Nos vemos en la Maison de l’Été el miércoles 2 de agosto.

A partir de 8 años.

Deben ir acompañados de un adulto – Se ruega llevar ropa adecuada.

Gratuito, reserva por teléfono o correo electrónico.

Wenn einem die Ideen im Kopf herumschwirren, sollte man sie besser aufschreiben, bevor sie einem entgleiten! Wenn man sie ordnet und miteinander verbindet, könnten sie sogar echte Gemälde nach dem Vorbild unseres Gehirns schaffen, wie es Juliette Green tut.

Treffpunkt im Sommerhaus am Mittwoch, den 02. August.

Ab 8 Jahren.

Begleitung durch einen Erwachsenen erforderlich – Angemessene Kleidung mitbringen.

Kostenlos, Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-05 par Normandie Tourisme / Attitude Manche