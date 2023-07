Atelier : Petites mains et grandes oeuvres 181 Rue de Paris Le Havre, 19 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Un sacré « Coup de Vent » souffle sur les pulls, les pantalons et chaussettes de toutes les couleurs qui s’étendent dans la rue Robert de la Villehervé. L’artiste Emma Ertzscheid, qui a créé cette œuvre, anime un atelier pour t’aider à fabriquer ta propre guirlande de vêtements miniatures.

Rendez-vous à la Maison de l’Été, le mercredi 19 juillet :

– Premier atelier de 10h30 à 11h15 pour les enfants de 3 à 5 ans

– Deuxième atelier de 14h30 à 16h pour les enfants à partir de 6 ans

Accompagnement obligatoire d’un adulte – Prévoir une tenue adaptée.

Gratuit, sur réservation par téléphone ou par mail..

2023-07-19

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



A real « Coup de Vent » blows over the colorful sweaters, pants and socks that stretch down the rue Robert de la Villehervé. The artist Emma Ertzscheid, who created this work, leads a workshop to help you make your own garland of miniature garments.

Meet at the Maison de l’Été on Wednesday, July 19:

– First workshop from 10:30 to 11:15 a.m. for children aged 3 to 5

– Second workshop from 2.30pm to 4pm for children aged 6 and over

Must be accompanied by an adult – Please wear appropriate clothing.

Free of charge, booking by phone or e-mail.

Una ráfaga de viento recorre los coloridos jerseys, pantalones y calcetines de la calle Robert de la Villehervé. La artista Emma Ertzscheid, autora de esta obra, organiza un taller para que puedas confeccionar tu propia guirnalda de ropa en miniatura.

Venga a la Maison de l’Été el miércoles 19 de julio:

– Primer taller de 10.30 a 11.15 h para niños de 3 a 5 años

– Segundo taller de 14:30 a 16:00 para niños a partir de 6 años

Deben ir acompañados de un adulto – Se ruega llevar ropa adecuada.

Inscripción gratuita por teléfono o correo electrónico.

Ein ganz schöner « Coup de Vent » weht durch die bunten Pullover, Hosen und Socken, die sich in der Rue Robert de la Villehervé ausbreiten. Die Künstlerin Emma Ertzscheid, die dieses Kunstwerk geschaffen hat, leitet einen Workshop, in dem sie dir hilft, deine eigene Miniatur-Kleidergirlande herzustellen.

Wir treffen uns am Mittwoch, den 19. Juli im Sommerhaus :

– Erster Workshop von 10:30 bis 11:15 Uhr für Kinder von 3 bis 5 Jahren

– Zweiter Workshop von 14:30 bis 16:00 Uhr für Kinder ab 6 Jahren

Begleitung durch einen Erwachsenen erforderlich – Angemessene Kleidung mitbringen.

Kostenlos, Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

