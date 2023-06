Visite guidée à deux voix : Perret la nuit… 181 Rue de Paris Le Havre, 15 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Patrimoine de la Reconstruction – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Accompagné d’un guide et du comédien Jean-Pierre Guiner, profitez de l’ambiance particulière du crépuscule pour redécouvrir l’architecture de la Reconstruction et rencontrer les grandes figures du Havre d’après-guerre. Règlements de copropriété, articles de presse, interviews et textes littéraires ponctuent la déambulation.

Une évocation vivante et savoureuse des années 1950 au Havre !

Durée : 2h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-07-15 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-15 . .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Reconstruction heritage – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Accompanied by a guide and actor Jean-Pierre Guiner, take advantage of the special atmosphere of twilight to rediscover the architecture of the Reconstruction period and meet the great figures of post-war Le Havre. Condominium regulations, press articles, interviews and literary texts punctuate the stroll.

A lively and delightful evocation of 1950s Le Havre!

Duration: 2 hours

Reservation required

Meeting point to be communicated upon registration.

Reconstrucción del patrimonio – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Acompañado por un guía y el actor Jean-Pierre Guiner, aproveche la atmósfera especial del crepúsculo para redescubrir la arquitectura del periodo de la Reconstrucción y conocer a las grandes figuras de Le Havre de la posguerra. Reglamentos de copropiedad, artículos de prensa, entrevistas y textos literarios salpican el paseo.

Una evocación viva y deliciosa de Le Havre de los años 50

Duración: 2 horas

Imprescindible reservar

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Erbe des Wiederaufbaus – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

In Begleitung eines Fremdenführers und des Schauspielers Jean-Pierre Guiner können Sie die besondere Atmosphäre der Abenddämmerung nutzen, um die Architektur des Wiederaufbaus neu zu entdecken und die großen Persönlichkeiten des Nachkriegshafens von Le Havre zu treffen. Miteigentumsregelungen, Zeitungsartikel, Interviews und literarische Texte untermalen den Spaziergang.

Eine lebendige und genussvolle Erinnerung an die 1950er Jahre in Le Havre!

Dauer: 2 Stunden

Reservierung erforderlich

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche