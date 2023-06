Visite guidée : Le Volcan, chef-d’oeuvre d’Oscar Niemeyer 181 Rue de Paris Le Havre, 30 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Patrimoine de la Reconstruction – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

En partenariat avec Le Volcan – Scène nationale du Havre.

Cette visite vous invite à parcourir la sculpturale architecture d’Oscar Niemeyer, depuis le parvis jusqu’aux coulisses de la salle de spectacle en passant par la bibliothèque. Au fil de la visite, se dévoilent toute la sensualité du langage du maître brésilien et les apports de la récente restructuration.

Durée : 2h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-06-30 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-30 . .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Reconstruction heritage – Organized by Pays d’art et d’histoire.

In partnership with Le Volcan – Scène nationale du Havre.

This tour invites you to explore Oscar Niemeyer?s sculptural architecture, from the forecourt through the library to the backstage area of the auditorium. The tour reveals the sensuality of the Brazilian master?s language and the contributions of the recent restructuring.

Duration: 2 hours

Reservations required

Meeting point to be communicated upon registration.

Reconstrucción del patrimonio – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

En colaboración con Le Volcan – Scène nationale du Havre.

Esta visita le llevará por la arquitectura escultórica de Oscar Niemeyer, desde el patio de entrada, pasando por la biblioteca, hasta los bastidores del auditorio. El recorrido revela toda la sensualidad del lenguaje del maestro brasileño y las aportaciones de la reciente reestructuración.

Duración: 2 horas

Imprescindible reservar

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Erbe des Wiederaufbaus – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

In Partnerschaft mit Le Volcan – Scène nationale du Havre.

Diese Führung lädt Sie dazu ein, die skulpturale Architektur von Oscar Niemeyer zu erkunden, vom Vorplatz über die Bibliothek bis hin zu den Kulissen des Theatersaals. Im Laufe des Rundgangs werden die sinnliche Sprache des brasilianischen Meisters und die Beiträge der jüngsten Renovierung enthüllt.

Dauer: 2 Stunden

Eine Reservierung ist erforderlich

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche