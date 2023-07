STAGE DÉCOUVERTE AVIRON 10/16 ANS 181 Rue de la Filature Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne STAGE DÉCOUVERTE AVIRON 10/16 ANS 181 Rue de la Filature Laval, 29 août 2023, Laval. Laval,Mayenne STAGE DÉCOUVERTE AVIRON 10/16 ANS.

2023-08-29 fin : 2023-07-29 16:30:00. EUR.

181 Rue de la Filature

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



ROWING DISCOVERY COURSE 10/16 YEARS CURSO DE REMO DESCUBRIMIENTO 10/16 AÑOS SCHNUPPERKURS RUDERN 10/16 JAHRE Mise à jour le 2023-07-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu 181 Rue de la Filature Adresse 181 Rue de la Filature Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 181 Rue de la Filature Laval

181 Rue de la Filature Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/