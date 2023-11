Les samedis « histoire » par Caroline : La Renaissance au Manoir de Genas 181 Route de Genas Bourg-lès-Valence, 25 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Un samedi par mois, nous vous proposons des conférences historiques sur le Manoir de Genas et « ses » époques….ainsi que des conseils et/ou des ateliers soins par Caroline Perrenot de l’Institut du Boudoir de Valentine..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 16:00:00. EUR.

181 Route de Genas Manoir de Genas

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



One Saturday a month, we offer historical lectures on the Manoir de Genas and « its » eras…. as well as advice and/or care workshops by Caroline Perrenot from Valentine’s Boudoir Institute.

Un sábado al mes, ofrecemos charlas históricas sobre el Manoir de Genas y « sus » épocas…., así como talleres de asesoramiento y/o cuidados a cargo de Caroline Perrenot, del Instituto Boudoir Valentine.

An einem Samstag im Monat bieten wir Ihnen historische Vorträge über das Manoir de Genas und « seine » Epochen….sowie Pflegetipps und/oder -workshops von Caroline Perrenot vom Institut du Boudoir de Valentine.

Mise à jour le 2023-11-18 par Valence Romans Tourisme