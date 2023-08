Soirées d’été au Manoir de Genas 181, route de Genas Bourg-lès-Valence, 23 août 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Ateliers, démonstrations et invités mystères ! De quoi passer une agréable soirée au Manoir de Genas !.

2023-08-23 18:30:00 fin : 2023-08-23 . .

181, route de Genas

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Workshops, demonstrations and mystery guests! It’s sure to be a fun evening at the Manoir de Genas!

Talleres, demostraciones e invitados misteriosos ¡Qué mejor manera de pasar una velada en el Manoir de Genas!

Workshops, Vorführungen und geheimnisvolle Gäste! So können Sie einen angenehmen Abend im Manoir de Genas verbringen!

Mise à jour le 2023-08-19 par Valence Romans Tourisme