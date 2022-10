Les imaginaires de Bretagne 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La baule Catégories d’évènement: La baule

Les Imaginaires de Bretagne En partenariat avec les éditions Daendrevi CONFERENCE Samedi 22 à 11h conférence « à la découverte des Imaginaires de Bretagne » Les Imaginaires de Bretagne- Prés… 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Bibliothèque Henri Quéffélec 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/programme-les-imaginaires-de-bretagne-2390721.png »}] Les Imaginaires de Bretagne En partenariat avec les éditions Daendrevi CONFERENCE

Samedi 22 à 11h conférence « à la découverte des Imaginaires de Bretagne »

Les Imaginaires de Bretagne- Présenté par Nicolas Mezzalira – directeur des éditions Daendrevi- auteur, conteur, artiste aux multiples talents LES ATELIERS

Mardi 25 octobre à 14h Atelier création de chimères : « Chevauche ton dragon »

Dessin et oralité Création de Chimères (15 participants)

Enfant à partir de 8 ans

Atelier qui se déroulera en 3 temps :

-Dessin et création d’un animal imaginaire, une chimère

– Mise en commun de la créature et mise en forme de la bête avec toutes ses caractéristiques.

Temps d’oralisation : initiation aux techniques du conte, travail corporel, voix…

– Spectacle et présentation aux parents. Mercredi 26 octobre à 14h

Atelier d’écriture, création collective d’une nouvelle légende de Bretagne (15 participants)

Enfant à partir de 10 ans

A partir d’un schéma narratif commun, réalisation et création d’un conte.

– Temps d’oralisation : initiation aux techniques du conte, travail corporel, voix…

– Spectacle et présentation aux parents. Vendredi 28 octobre à 14h

« Laissez-vous conter » : pratique du conte et de l’oralité pour petits et grands LES SPECTACLES

Samedi 22 octobre à 16h

Spectacle « Le chant des Korrigans »

Le petit peuple de l’imaginaire.

Pour les enfants dès 6 ans

Conteur + musicien autour des Korrigans farfadet et autres créatures magiques. Mercredi 26 octobre à 16h30

Les légendes de Merlin : Pour les enfants dès 6 ans

Conteur accompagné par une harpiste. Samedi 29 octobre à 18h

oirée Halloween ou Samaïn

Pour les ados (12 ans) et adultes

Spectacle Veillée contes dans l’obscurité totale – conte de l’Ankou et contes à faire peur . Pour créer une atmosphère propice à l’imaginaire : Exposition des sculptures du bestiaire Fantastique de l’artiste Daniel Mezzalira INSCRIPTIONS ET RESERVATION AUPRES DE LA BIBLIOTHEQUE / 02 40 24 18 81 Programme Les Imaginaires de Bretagne

