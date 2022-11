Ateliers LEGO : Noël Magique 2022 181 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Ateliers LEGO : Noël Magique 2022 181 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule, 19 décembre 2022, La baule. Ateliers LEGO : Noël Magique 2022 19 – 21 décembre 181 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule

Inscription: 0

Créa’bolide, à partir de 8 ans (10h – 12h) Création libre et défi d’architecte, à partir de 6 ans (14h – 16h30) Inscription obligatoire à la bibliothèque 02.40.24.18.81 (à partir du 1er … 181 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule 181 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire Créa’bolide, à partir de 8 ans (10h – 12h)

Création libre et défi d’architecte, à partir de 6 ans (14h – 16h30) Inscription obligatoire à la bibliothèque 02.40.24.18.81 (à partir du 1er décembre 2022)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-19T10:00:00+01:00

2022-12-21T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu 181 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule Adresse 181 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule Ville La baule lieuville 181 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Departement Loire-Atlantique

181 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule/

Ateliers LEGO : Noël Magique 2022 181 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule 2022-12-19 was last modified: by Ateliers LEGO : Noël Magique 2022 181 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule 181 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule 19 décembre 2022 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule La baule

La baule Loire-Atlantique