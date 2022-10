Les imaginaires de Bretagne 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Les imaginaires de Bretagne
22 – 29 octobre
181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule

Exposition de sculptures « Le Bestiaire Fantastique », ainsi que les illustrations des albums de Daendrevi Conférence: à la découverte des imaginaires de Bretagne, entre légendes, récit populaire… 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/programme-les-imaginaires-de-bretagne-2390721.png »}] Exposition de sculptures « Le Bestiaire Fantastique », ainsi que les illustrations des albums de Daendrevi Conférence: à la découverte des imaginaires de Bretagne, entre légendes, récit populaire et l’histoire Des spectacles : Les légendes de Merlin, le chant des Korrigans et la veillée contes de la mort… Des ateliers: atelier de dessin, atelier d’oralité (apprendre à conter + technique de théâtre) , atelier de création de légende Pour découvrir le programme en détail, téléchargez le document en PDFci-dessous. Programme Les Imaginaires de Bretagne

