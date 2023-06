Ateliers découvertes : la réalité virtuelle 181 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac, 10 juin 2023, La baule escoublac.

Ateliers découvertes : la réalité virtuelle 10 – 24 juin 181 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac Inscription: 0

Sans inscription – session de 15mn /personne.

181 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac 181 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 18 81 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 64 72 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairie-labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/ateliers-decouvertes-la-realite-virtuelle-la-baule-escoublac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T16:00:00+02:00

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T16:00:00+02:00

LOISIRS NUMERIQUE