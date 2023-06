Château de Cénac – Château du Port 1800 Promenade de Tournepique Albas, 13 juin 2023, Albas.

Albas,Lot

Depuis plusieurs décennies, le Vignoble Pelvillain se positionne parmi les plus belles maisons de l’appellation Cahors et ses vins sont présents dans de nombreux pays.

Château de Cénac sur le causse et Château du Port sur les terrasses de la vallée, offrent diverses expressions du cépage Malbec.

La pratique en lutte raisonnée et l’enherbement du vignoble depuis de nombreuses années, permet un contrôle des rendements et une qualité constante. Sur rendez-vous, nous accueillons les groupes pour dégustations, visites commentées du chai et du vignoble, sur notre second site, le Domaine du Théron à Prayssac, qui dispose d’un environnement exceptionnel et une vue panoramique sur Prayssac et sa vallée..

Vendredi à 14:00:00 ; fin : . EUR.

1800 Promenade de Tournepique Lieu-dit Circofoul

Albas 46140 Lot Occitanie



For several decades, the Pelvillain Vineyard has figured amongst the finest estates of the Cahors Appellation and its wines are on sale in many countries . Château de Cénac on the Causse and Château du Port on the valley terraces provide different expressions of the Malbec grape variety. The use over several years of sustainable cultivation practices, plus allowing grass to grow between the vines, enables yield to be controlled and quality levels to be maintained.

Desde hace varias décadas, el Viñedo Pelvillain se sitúa entre las bodegas más bellas de la denominación Cahors y sus vinos están presentes en numerosos países. « Château de Cénac » en la meseta calcárea y « Château du Port » en las terrazas del valle ofrecen expresiones diversas de la cepa Malbec. La práctica de la lucha biológica razonada y el enyerbado del viñedo desde hace muchos años permite un control de los rendimientos y una calidad constante.

Seit mehreren Jahrzehnten gehört das Vignoble Pelvillain zu den schönsten Häusern der Appellation Cahors und seine Weine sind in vielen Ländern vertreten.

Château de Cénac auf dem Causse und Château du Port auf den Terrassen des Tals bieten verschiedene Ausdrucksformen der Rebsorte Malbec.

Die seit vielen Jahren praktizierte kontrollierte Schädlingsbekämpfung und die Begrünung der Weinberge ermöglichen eine Kontrolle der Erträge und eine konstante Qualität. Auf Voranmeldung empfangen wir Gruppen für Weinproben und Führungen durch den Weinkeller und die Weinberge an unserem zweiten Standort, der Domaine du Théron in Prayssac, die über eine außergewöhnliche Umgebung und einen Panoramablick auf Prayssac und sein Tal verfügt.

Mise à jour le 2023-06-07 par ADT46