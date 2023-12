Portes-ouvertes de fête au caveau 1800 promenade de tournepique Albas, 4 décembre 2023, Albas.

Albas,Lot

Une palette de cuvées et d’exceptionnels millésimes anciens, à prix doux !

Un moment de convivialité et de dégustation autour de nombreux vins d’hier et d’aujourd’hui !.

2023-12-08 10:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

1800 promenade de tournepique Vignobles PELVILLAIN

Albas 46140 Lot Occitanie



A range of cuvées and exceptional old vintages, at affordable prices!

A moment of conviviality and tasting around a wide range of wines, past and present!

Una gama de cosechas y añadas excepcionales a precios bajos

Es una buena manera de reunirse y degustar vinos del pasado y del presente

Eine Palette von Cuvées und außergewöhnlichen alten Jahrgängen zu günstigen Preisen!

Ein Moment der Geselligkeit und der Verkostung rund um zahlreiche Weine von gestern und heute!

