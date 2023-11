Bal occitan 1800, Chemin de Lasserre, La Tour-du-Crieu (09) Bal occitan 1800, Chemin de Lasserre, La Tour-du-Crieu (09), 3 décembre 2023, . Bal occitan Dimanche 3 décembre, 17h00 1800, Chemin de Lasserre, La Tour-du-Crieu (09) Gratuit Bal trad occitan organisé par le Télethon Ariège avec le groupe Frezinat. Frezinat c’est le Tarn qui rencontre l’Ariège, c’est le mélange de l’azinat et du fresinat, la boudègue qui rencontre l’aboès ! C’est des Bourrées d’Ariège à la tarnaise, du Branlou ariégeois. C’est surtout quatres jeunes musiciens, passionnés de musique traditionnelle et des instruments qui y sont associés ! Ça ne va pas vous laisser de marbre (ariégeois ou tarnais à voir). Vous allez vous régaler comme quand vous mangez un azinat ou du fresinat ! Morgane : Hautbois, Cornemuses, Chant et Percus Elle est Couseranaise un point c’est tout Antonin : Hautbois, Cornemuse, Diato, Chant Ne lui dites pas qu’il est aveyronnais il va très mal le prendre Mathys : Hautbois, Cornemuses, Acordéon Chromatique, Percu, Chant Il n’est ni catalan, ni anglais, ni breton … Thibaud : Trombone à Coulisse, Percu, Chant Il est ariégeois mais se considére neutre … source : événement Bal occitan publié sur AgendaTrad 1800, Chemin de Lasserre, La Tour-du-Crieu (09) 1800, Chemin de Lasserre, 09100 La Tour-du-Crieu, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46682 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

