Dimanche 2024-01-07 11:00:00

fin : 2024-01-07 17:00:00 Rencontre conviviale de clubs d’escalade lorrains et haut-marnais. Escalade de difficulté sur corde (moulinette et tête). Catégories : « Jeunes » de 14 à 19 ans, « Sénior 1 » de 20 à 29 ans, « Sénior 2 » de 30 à 39 ans, « Vétérans 1 » de 40 à 49 ans et « Vétérans 2 » plus de 50 ans. D’autres clubs organisent les autres étapes sur leur lieu de grimpe (Epinal, Eloyes, Pont-A-Mousson, Metz)..

180 RUE HALICHARD COMPLEXE SPORTIF

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est

