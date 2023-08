Festival Jeunes Bobines 35e édition 180 rue des écoles Lans-en-Vercors, 25 décembre 2023, Lans-en-Vercors.

Lans-en-Vercors,Isère

Le 35e festival Jeunes Bobines se tiendra à Lans en Vercors du 25 au 30 décembre 2023..

2023-12-25 fin : 2023-12-30 . .

180 rue des écoles Centre culturel et sportif Le Cairn

Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



The 35rd Jeunes Bobines festival will be held in Lans en Vercors from 25 to 30 December 2023.

La 35ª edición del festival Jeunes Bobines se celebrará en Lans en Vercors del 25 al 30 de diciembre de 2023.

Das 35. Festival Jeunes Bobines wird vom 25. bis 30. Dezember 2023 in Lans en Vercors stattfinden.

