Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:30:00

fin : 2023-12-23 12:00:00 . Le Magasin des Possibles vous propose un café tartine et brioche en musique avec le duo Zamaka Plank (accordéon et violon). EUR.

180 Grande rue Le Magasin des Possibles

Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

