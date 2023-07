[Atelier créatif] Couronne de fleurs /180 Grande Rue Dieppe, 19 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Cet été, la boutique La Pomme Store, en partenariat avec l’atelier Boui Boui vous invitent à exprimer votre créativité…. Venez confectionner une jolie couronne pour donner une touche fleurie à votre intérieur !

> Atelier ouvert à tous, à partir de 10 ans

> Durée environ 1h – 6 personnes

> Réservation obligatoire.

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-19 . .

/180 Grande Rue La Pomme Store

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



This summer, La Pomme Store, in partnership with the Boui Boui workshop, invites you to express your creativity…. Come and make a pretty wreath to give your home a flowery touch!

> Workshop open to all, ages 10 and up

> Duration approx. 1h – 6 people

> Reservation required

Este verano, La Pomme Store, en colaboración con el taller Boui Boui, te invita a expresar tu creatividad…. ¡Ven a confeccionar una bonita corona para dar un toque floral a tu hogar!

> Taller abierto a todos, a partir de 10 años

> Duración aprox. 1 hora – 6 personas

> Imprescindible reservar

Diesen Sommer lädt Sie die Boutique La Pomme Store in Zusammenarbeit mit dem Atelier Boui Boui dazu ein, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen….. Basteln Sie mit uns einen hübschen Kranz, um Ihrem Zuhause einen blumigen Touch zu verleihen!

> Ein offener Workshop für alle ab 10 Jahren

> Dauer ca. 1 Stunde – 6 Personen

> Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-07-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche