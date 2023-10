Semaine Klima : que deviendra l’Adour au regard du changement climatique ? 180, chemin de l’Aiguette Lahonce, 14 octobre 2023, Lahonce.

Lahonce,Pyrénées-Atlantiques

Atelier proposé par le laboratoire de recherche en design Zeopolis, mêlant découverte du vivant et création de récits centrés sur la thématique de l’eau et plus particulièrement de l’Adour, pour imaginer des futurs possibles en s’intéressant au vivant non-humain..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 13:00:00. EUR.

180, chemin de l’Aiguette Trinquet

Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A workshop proposed by the Zeopolis design research laboratory, combining the discovery of living things and the creation of narratives centered on the theme of water, and more specifically the Adour river, to imagine possible futures by taking an interest in non-human living things.

Taller organizado por el laboratorio de investigación en diseño Zeopolis, que combina el descubrimiento de seres vivos y la creación de historias en torno al tema del agua, y más concretamente del Adour, para imaginar futuros posibles interesándose por los seres vivos no humanos.

Ein vom Designforschungslabor Zeopolis angebotener Workshop, der die Entdeckung des Lebens und die Schaffung von Geschichten mit dem Thema Wasser und insbesondere des Flusses Adour verbindet, um sich mögliche Zukünfte vorzustellen, indem man sich für das nichtmenschliche Leben interessiert.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de Tourisme Pays Basque