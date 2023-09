Semaine bleue: « Le potager de mon grand-père » 180 Boulevard de l’Europe Lescar, 5 octobre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la semaine bleue: Prendre soin de nos aînés

Le centre socioculturel vous propose un ciné débat avec la participation d’intervenants spécialisés en gériatrie.

« Le potager de mon grand-père » un film d’une durée de 1h16 de Martin ESPOSITO.

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger….

180 Boulevard de l’Europe Cinema CGR

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of Blue Week: Taking care of our elders

The sociocultural center invites you to a ciné débat with the participation of speakers specialized in geriatrics.

« Le potager de mon grand-père », a 1h16 film by Martin ESPOSITO.

Martin has come to his grandfather?s house to recharge his batteries, help out and share moments in life. The grandfather passes on his knowledge, a little of his roots and the secrets of the vegetable garden he cultivated out of love for his late wife. A product of the fast-food generation, Martin will come to realize the value of this precious heritage. This is a hymn to life and to the nature we must protect?

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul): Cuidar de nuestros mayores

El centro sociocultural organiza un cine-debate con la participación de ponentes especializados en geriatría.

« Le potager de mon grand-père », una película de 1 hora y 16 minutos de Martin ESPOSITO.

Martin ha venido a casa de su abuelo para reponer fuerzas, ayudar y compartir momentos de la vida. El abuelo le transmite sus conocimientos, un poco de sus raíces y los secretos del huerto que cultivó por amor a su difunta esposa. Producto de la generación de la comida rápida, Martin llegará a apreciar el valor de esta preciosa herencia. Es un canto a la vida y a la naturaleza, que debemos proteger..

Im Rahmen der Blauen Woche: Sich um unsere Senioren kümmern

Das soziokulturelle Zentrum bietet Ihnen eine Filmdebatte unter Beteiligung von Fachleuten aus dem Bereich der Geriatrie an.

« Der Gemüsegarten meines Großvaters » ist ein Film von Martin ESPOSITO mit einer Länge von 1 Stunde 16 Minuten.

Martin kommt zu seinem Großvater, um sich zu erholen, zu helfen und Momente des Lebens zu teilen. Der Großvater gibt ihm sein Wissen, ein wenig von seinen Wurzeln und die Geheimnisse des Gemüsegartens weiter, den er aus Liebe zu seiner verstorbenen Frau angelegt hat. Martin, der aus der Fast-Food-Generation stammt, wird sich des Wertes dieses kostbaren Erbes bewusst. Das Buch ist eine Hymne an das Leben und die Natur, die wir schützen müssen

