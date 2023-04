Les petites pousses 180 Boulevard de l’Europe, 8 avril 2023, Lescar.

Vos enfants pourront participer à des ateliers gratuits et sans inscription en partenariat avec La Cueillette de l’Aragnon.

Le programme des ateliers :

-> Tous les jours, du samedi 8 au samedi 15 avril inclus

A partir de 11h : création de carte à semer en papier recyclé

A partir de 14h : plantation de courges en mini- serre

A partir de 16h : porte clés inspiration nature

-> Tous les jours, du lundi 17 au samedi 22 avril inclus

A partir de 11h : création de bombes à graines

A partir de 14h : bouture de figuier et de sureau en mini-serre

A partir de 16h : attrape rêve

Chaque atelier dure environ 30 minutes et peut accueillir 10 enfants accompagnés (1 adulte part enfant). Les ateliers sont à destination des enfants d’au moins 3 ans..

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-22 . EUR.

180 Boulevard de l’Europe Centre commercial Quartier Libre

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Your children will be able to participate in free workshops without registration in partnership with La Cueillette de l’Aragnon.

The program of the workshops :

-> Every day, from Saturday April 8 to Saturday April 15 included

From 11am: creation of a card to sow in recycled paper

From 2pm: planting squash in a mini-greenhouse

From 4pm: nature-inspired keychain

-> Every day, from Monday April 17 to Saturday April 22 included

From 11am: creation of seed bombs

From 2pm: fig and elder tree cuttings in a mini greenhouse

From 4pm: dream catcher

Each workshop lasts about 30 minutes and can accommodate 10 accompanied children (1 adult per child). The workshops are intended for children of at least 3 years old.

Sus hijos pueden participar en talleres gratuitos sin inscripción en colaboración con La Cueillette de l’Aragnon.

El programa de los talleres :

-> Todos los días, del sábado 8 al sábado 15 de abril inclusive

A partir de las 11 h: creación de una tarjeta para sembrar en papel reciclado

A partir de las 14 h: plantación de calabazas en un mini invernadero

A partir de las 16 h: llavero inspirado en la naturaleza

-> Todos los días del lunes 17 al sábado 22 de abril inclusive

A partir de las 11 h: creación de bombas de semillas

A partir de las 14 h: esquejes de higuera y saúco en mini-invernadero

A partir de las 16 h: atrapasueños

Cada taller dura unos 30 minutos y tiene capacidad para 10 niños acompañados (1 adulto por niño). Los talleres están destinados a niños a partir de 3 años.

Ihre Kinder können in Zusammenarbeit mit La Cueillette de l’Aragnon an kostenlosen und nicht angemeldeten Workshops teilnehmen.

Das Programm der Workshops :

-> Täglich von Samstag, den 8. bis einschließlich Samstag, den 15. April

Ab 11 Uhr: Gestaltung einer Saatkarte aus Recyclingpapier

Ab 14 Uhr: Kürbisse in einem Mini-Gewächshaus pflanzen

Ab 16 Uhr: Von der Natur inspirierte Schlüsselanhänger

-> Täglich von Montag, dem 17. April, bis einschließlich Samstag, dem 22. April

Ab 11 Uhr: Herstellung von Samenbomben

Ab 14 Uhr: Stecklinge von Feigen und Holunder im Mini-Gewächshaus

Ab 16 Uhr: Traumfänger

Jeder Workshop dauert etwa 30 Minuten und bietet Platz für 10 Kinder in Begleitung (1 Erwachsener pro Kind). Die Workshops sind für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Mise à jour le 2023-04-05 par OT Pau