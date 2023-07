Domaine Fouassier 180, Avenue de Verdun Sancerre, 1 juillet 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Domaine viticole familial, proposant des vins de Sancerre issus de vignes cultivées en agriculture biologique et biodynamique..

fin : . EUR.

180, Avenue de Verdun

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Family wine estate, offering Sancerre wines from vines grown in organic and biodynamic agriculture.

Bodega familiar que ofrece vinos de Sancerre procedentes de viñedos cultivados de forma ecológica y biodinámica.

Familienweingut, das Sancerre-Weine aus biologisch und biodynamisch bewirtschafteten Weinbergen anbietet.

Mise à jour le 2023-06-23 par Tourisme & Territoires du Cher