Roquebrun Hérault Les Vignerons de Roquebrun vous accueille à la Cave pour vous faire découvrir le travail du vigneron :

visite du chai : de 900 barriques de chêne français est réservé au vieillissement de nos cuvées de prestige.

du plateau de Macération :le plateau de 32 cuves, sans doute unique en son genre, nous permet d’élaborer nos vins rouges en macération carbonique grappes entières.

