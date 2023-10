NOËL À TAHITI – SPECTACLE DE DANSE TAHITIENNE 18 Rue Victor HUGO Nilvange, 3 décembre 2023, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Envie d’évasion ?

Laissez vous emporter par le spectacle « Noël à Tahiti », un conte plein de magie créé et imaginé par la compagnie de danse tahitienne Feti’a Polynesia.

Tombola et petite restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 13:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. 5 EUR.

18 Rue Victor HUGO Salle Pierre Mellet

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



Looking to escape?

Let yourself be carried away by the show « Noël à Tahiti », a magical tale created and imagined by the Tahitian dance company Feti’a Polynesia.

Tombola and snacks on site.

¿Quiere evadirse?

Déjese llevar por el espectáculo « Navidad en Tahití », un cuento lleno de magia creado e imaginado por la compañía de danza tahitiana Feti’a Polynesia.

Tómbola y aperitivos in situ.

Lust auf eine Flucht aus dem Alltag?

Lassen Sie sich von der Aufführung « Weihnachten in Tahiti » mitreißen, einem Märchen voller Magie, das von der tahitischen Tanzgruppe Feti’a Polynesia kreiert und erdacht wurde.

Tombola und kleine Snacks vor Ort.

