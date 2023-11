MARCHÉ DE NOËL 18 rue Victor HUGO Nilvange, 26 novembre 2023, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Venez déambuler au cœur du marché de Noël de Nilvange et découvrir les œuvres des divers exposants.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

18 rue Victor HUGO Salle Pierre MELLET

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



Come and stroll through the heart of the Nilvange Christmas market and discover the works of the various exhibitors.

Venga a pasear por el corazón del mercado navideño de Nilvange y descubra las obras de los distintos expositores.

Schlendern Sie über den Weihnachtsmarkt von Nilvange und entdecken Sie die Werke der verschiedenen Aussteller.

