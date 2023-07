Pontépiscojeux 18 rue Thouret Pont-l’Évêque, 7 juillet 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

19h Découvrez l’association à l’occasion de son assemblée générale : présentation du bureau, présentation du bureau et de l’association.

20h Inititation aux jeux de société..

18 rue Thouret Pontépiscojeux

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



7pm Discover the association at its general meeting: presentation of the board, presentation of the board and the association.

8pm Introduction to board games.

19.00 h Descubrimiento de la asociación en su asamblea general: presentación de la junta directiva, presentación de la junta directiva y de la asociación.

20h Introducción a los juegos de mesa.

19 Uhr Lernen Sie den Verein anlässlich seiner Generalversammlung kennen: Vorstellung des Vorstands, Vorstellung des Vorstands und des Vereins.

20 Uhr Einführung in Gesellschaftsspiele.

Mise à jour le 2023-06-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche