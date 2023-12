Cet évènement est passé Brunch Vide Dressing By Memento Sally 18 Rue Roger Sondag Aÿ-Champagne Catégories d’Évènement: Aÿ-Champagne

Marne Brunch Vide Dressing By Memento Sally 18 Rue Roger Sondag Aÿ-Champagne, 17 décembre 2023, Aÿ-Champagne. Aÿ-Champagne Marne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 11:00:00

fin : 2023-12-17 15:00:00 Au restaurant Avarum, profitez d’un brunch et d’une exposition et vente d’habits de seconde main confectionnés par Memento Sally.

De 11h à 15h.

Au restaurant Avarum, profitez d’un brunch et d’une exposition et vente d’habits de seconde main confectionnés par Memento Sally.

De 11h à 15h .

18 Rue Roger Sondag Avarum

Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts Détails Catégories d’Évènement: Aÿ-Champagne, Marne Autres Code postal 51160 Lieu 18 Rue Roger Sondag Adresse 18 Rue Roger Sondag Avarum Ville Aÿ-Champagne Departement Marne Lieu Ville 18 Rue Roger Sondag Aÿ-Champagne Latitude 49.05414 Longitude 4.00279 latitude longitude 49.05414;4.00279

18 Rue Roger Sondag Aÿ-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ay-champagne/