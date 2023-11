Prenons l’r ! → réparer, réutiliser, rigoler …et recommencer ! 18 rue Pierre Toesca Nyons, 23 novembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Votre vélo est voilé ? Ce vieux livre est corné ? Votre réveil a passé l’alarme à gauche ? Donnons ensemble d’autres vies à vos « déchets » pour une après-midi d’ateliers..

2023-11-23 16:00:00 fin : 2023-11-23 19:00:00. .

18 rue Pierre Toesca Maison Toesca

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Is your bike warped? Is that old book horny? Has your alarm clock gone to the left? Let’s give new life to your « garbage » for an afternoon of workshops.

¿Tu bicicleta está deformada? ¿Tiene ese viejo libro las orejas de perro? ¿Tu despertador se ha ido a la izquierda? Vamos a darle una nueva vida a tu « basura » en una tarde de talleres.

Ist Ihr Fahrrad verschleiert? Ist das alte Buch hornig? Ihr Wecker hat den Alarm auf links gestellt? Lassen Sie uns gemeinsam Ihrem « Müll » an einem Nachmittag voller Workshops ein anderes Leben geben.

